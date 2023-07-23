Trabzonspor Petkovic transferinde mutlu sona çok yakın!

Nenad Bjelica'nın 1 numaralı forvet hedefi, taraftarların da transferini dört gözle beklediği Petkovic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kontratının bitmesine 1 yıl kala kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Hırvat yıldız, Dinamo Zagreb ile maçlara çıkmaya devam ediyor.

1 ATTI, 1 KAÇIRDI

Öyle ki önceki gece oynanan Hajduk Split mücadelesine 28 yaşındaki forvet yine ilk 11'de başladı. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan Petkovic, sonrasında penaltı kaçırdı. Hajduk, geriden gelip ligdeki ilk hafta mücadelesini 2-1 kazanırken, Hırvat basını Petkovic'in Trabzonspor'a transferiyle ilgili artık daha kesin ifadeler kullanmaya başladı.

1.2 MİLYON İSTEMİŞTİ

Daha önce yeni mukavele için 1.2 milyon Euro yıllık ücret isteyen Petkovic'in bu talebinin kabul edilmediği, yeni öneriyi de dev forvetin geri çevirdiği vurgulandı. Hajduk karşılaşması için "Petkovic'in Hırvatistan'daki son büyük maçı olabilir" denilirken, Dinamo Zagreb'in en azından 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde Astana ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçlarına kadar Petkovic'i tutmak istediği belirtildi.

BJELICA FAKTÖRÜ

Hırvat medyasında çıkan haberlerde; bu karşılaşmaların ardından yıldız oyuncunun Trabzonspor'a gideceği ve takımdan ayrılma kararının kesin olduğu ifade edildi. Tüm bu gelişmeler ışığında Bordo-Mavililer artık geri sayıma geçerken, eski hocası Nenad Bjelica ile yakın ilişkileri bulunan Petkovic'in başka teklifler de alsa, önceliği Trabzonspor olacak.