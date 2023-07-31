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Spor

Trabzonspor Petkovic'e kavuşmak için gün sayıyor

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Hırvat yıldız Bruno Petkovic'in transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun kısa süre içerisinde bordo mavili ekibe katılması bekleniyor.

Fanatik31 Temmuz 2023 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Trabzonspor Petkovic'e kavuşmak için gün sayıyor
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Trabzonspor, ilk günden beri forvet listesinin ilk sırasında yer alan Bruno Petkovic transferinde artık son virajda. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten eski öğrencisi olan yıldız forvet, haftalar önce Bordo-Mavililer'in teklifine olumlu yanıt vermişti. Bjelica faktörü nedeniyle oyuncu cephesinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Uzun süredir transfer sürecini yavaşlatan Dinamo Zagreb'in ise artık çok fazla zamanı kalmadı. Çünkü Hırvat ekibi, 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Astana ile oynayacağı maçların sonrasını işaret etmişti.

AYRILIK KARARI KESİN

Evindeki karşılaşmayı 4-0 kazanan Dinamo Zagreb, turun kapısını tam anlamıyla araladı ve çarşamba günü rövanşa çıkacak. Bordo-Mavililer, hafta içinde Zagreb temsilcisiyle tekrar temasa geçip, artık bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Kulübüyle 1 yıl kontratı kalan ve ayrılık kararı kesin olan Petkovic için Dinamo Zagreb Kulübü daha önce 4 milyon euro'dan kapıyı açsa da bu rakamda indirime gitmeleri yüksek ihtimal.

EN FAZLA 3 MİLYON EURO

Fırtına en fazla 2.5-3 milyon euro seviyesinde bir rakama transferi sonuçlandırmak istiyor. Son açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle Hırvat kulübü transferi bekletiyor. Biraz süre istemişlerdi. Oyuncunun satışını geciktiriyorlar. Bekleme süresi bundan dolayı. Ciddi şekilde çalışmamız var onunla ilgili. Hocamızın da zaten istediği isimlerin başında geliyor" demişti.

YİNE SÜRE İSTEYEBİLİRLER

Akıllardaki soru ise Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması neredeyse kesin olduğu için Trabzonspor'dan biraz daha süre isteyip istemeyeceği. Öyle ki Devler Ligi'nde 3. tur karşılaşmaları 8-9 Ağustos ve 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Eğer Dinamo Zagreb burada da tur atlarsa, gruplar öncesi Play-Off'a kalacak. Trabzonspor Yönetimi, Süper Lig başlamadan Petkovic'i artık renklerine bağlamayı hedefliyor. Dolayısıyla kulüpler arasındaki bu haftaki görüşme oldukça kritik.

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