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Trabzonspor, PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz'ü ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz'ü ziyaret etti.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, asbaşkan Hacısalihoğlu ve teknik direktör Karaman, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 4 Ekim 2018'de PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, geçmiş olsun dileklerini ileten Karaman, Akyüz'e Trabzonspor forması hediye ederek, 25 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe maçına davet etti.

Hacısalihoğlu ise Akyüz'ün Fenerbahçe maçını tribünden takip edebilmesi için tüm imkanları kullanacaklarını kaydetti.

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