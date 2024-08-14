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Spor

Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanında

Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Rapid Wien ile mücadele edecek.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanında
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.

Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.

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