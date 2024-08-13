İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,571
  • EURO
    36,7048
  • ALTIN
    2655.03
  • BIST100
    9813.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Rapid Wien maçına odaklandı
Spor

Trabzonspor, Rapid Wien maçına odaklandı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor'da, oyuncular teknik direktör Abdullah Avcı'dan formayı almak için kıyasıya mücadele ederken, takımında temponun yükselmesi bekleniyor.

IHA13 Ağustos 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
Trabzonspor, Rapid Wien maçına odaklandı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ise Sivasspor ile golsüz berabere kalmasının ardından ortaya koyulan futbol ve Abdullah Avcı bu eleştirilerin odağındaki ilk isim oldu. Rapid Wien maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan bordo-mavililerde, oyuncular formayı almak için kıyasıya mücadele ederken, tecrübeli çalıştırıcı ise takımın temposunu yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Moral ve motivasyon çalışmalarına da ağırlık vererek oyuncularıyla görüşmeler yapan Avcı, takımın enerjisini de yükseltmeye çalışıyor.

Yapılan antrenmanların maç havasında geçtiği Trabzonspor'da, futbolcular Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan formayı almak için sakatlanma riskine rağmen ortaya koydukları mücadele dikkat çekiyor. "Hiç bir oyuncunun forması garanti değil. Hak eden alır "mesajını sezon başında veren deneyimli çalıştırıcı, ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütüyor. Futbolcuların da bu doğrultuda istekli ve arzulu olmaları teknik heyeti Rapid Wien maçı öncesi umutlandırıyor. Avusturya'da tur atlayarak geçiş döneminde moral bulmak isteyen Karadeniz ekibi, tartışmaları da bir kenara bırakmayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.