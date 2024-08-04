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Spor

Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri yarın satışa çıkacak

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maç biletleri yarın satışa çıkacak.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 14:49 - Güncelleme:
Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri yarın satışa çıkacak
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, VIP Platinum-B Blok 4 bin 500, VIP Platinum A-C Blok 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, batı tribün bin, doğu tribün 800, fırtına tribün 700, güney-kuzey kale arkası tribün biletlerinin ise 350 liradan satışa sunulacağı kaydedildi.

Müsabakada Passolig kart ve PDF bilet uygulaması yapılacağının da altı çizildi.

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