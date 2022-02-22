Trabzonspor rekora koşuyor

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 26. haftasında topladığı 64 puan ile en iyi derecesini elde etti.
Rekor kırdığı 1995-96 sezonundan sonra 26. haftalar itibarıyla en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Karadeniz ekibinin rekor yılıyla arasında sadece 1 puanlık fark var.
Trabzonspor'un 1995-96 sezonundaki başarılı dönemini geçmesi için önündeki 4 lig maçını da kazanması gerekiyor.
1995-96 sezonunda 30. haftayı 73 puanla kapatan Karadeniz ekibi, bu sezon art arda 4 hafta kazanması halinde puanını 75'e yükselterek tarihindeki en iyi dönemini yaşamış olacak.
Trabzonspor, ligin 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk ettikten sonra 28. haftada İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ligin 29. haftasında Göztepe ile Trabzon'da oynayacak bordo-mavililer, 30. hafta ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
Trabzonspor, ligde 18 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, 18 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı.