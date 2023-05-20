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Spor

Trabzonspor: Rezilliktir ve iğrençliktir!

Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçta Samet Akaydin'ın ile Trezeguet arasında geçen olay ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Trabzonspor: Rezilliktir ve iğrençliktir!
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Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta Samet Akaydin'ın Trezeguet'nin gol sevinci yaşadığı anda bordo mavili futbolcuya doğru tükürdüğü iddiası futbol gündemini sarstı.

Bordo mavili kulüpten bu konuyla ilgili açıklama geldi:

"Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.

Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!

Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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