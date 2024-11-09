Süper Lig'in 12'nci haftasında sezona istediği başlangıcı yapamayan iki Karadeniz ekibi karşı karşıya gelecek. Son maçta Sivas'a yenilerek 11 haftada topladığı 10 puanla düşme potasında yer alan Çaykur Rize, geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Trabzonspor'u konuk edecek.

Öte yandan 16'ncı sıradaki Ç.Rize ile 11'nci basamakta yer alan Trabzonspor arasındaki puan farkı ise yalnızca 2... Ev sahibi Rize, Karadeniz derbisinde galip gelirse bordo mavililer'i puan tablosunda geçecek...

Kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Serkan Asan'ın durumları maç saatinde belli olacak. Nwakaeme ve Serdar Saatçı'nın ise oynaması beklenmiyor.

Öte yandan gelecek hafta Adana DS'yi konuk edecek Bordo-Mavililer'de Simon Banza ve Pedro Malheiro da kart sınırında bulunuyor. Sakat oyuncusu bulunmayan Çaykur Rizespor'da ise kart sınırındaki tek isim Nijeryalı David Akintola. Rize ise haftaya Eyüp'ün konuğu olacak...