Edin Visca, Trendyol Süper Lig'deki 100. golünü attı. Fırtına, ligde çıktığı son 3 karşılaşmada da yenildi. Rize'nin 60'taki golü ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Trabzonspor, maça etkili başlasa da bu oyun üstünlüğünü sürdüremedi. 23'te savunma arkasına atılan topta Mithat Pala'yı geçen Visca, kaleciyle karşı karşıya kalarak topu ağlara göndermeyi başardı. Fakat bu gol adeta Rize'yi ayağa kaldırdı. Ev sahibi ekip, gol aramaya başladı ve ilk olarak 45+1'de Varesanovic'le beraberliği yakaladı. Uzun bir incelemenin ardından bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de Hadziahmetovic, 45+10'da ceza sahasından şık bir vuruşla skora denge getirdi.

İkinci devre de Rize'nin etkili oyunuyla başladı. Şenol Güneş, Ozan ve Enis Destan yerine Draguş ve Cihan Çanak'ı sahaya sürse de fayda etmedi. Bordo-Mavililer'de tek futbol oynayan isim Edin Visca'ydı. O da yetmedi. Rize, 71 ve 81'deki golleriyle 3'ledi. Fırtına, yenilgiyi hak etti.