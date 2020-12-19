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Spor

Trabzonspor - Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 13. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:25
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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Rizespor maçını Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ali Saygın Ögel yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

İlk 11'ler şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

RİZESPOR: Gökhan, Onur, Meriah, Emir Dilaver, Melnjak, Donsah, Doğan, Michalak, Boldrin, Fernando, Skoda

TRABZONSPOR: 0 - RİZESPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve maç başladı

9. dakikada Rizespor'da sakatlanan Fernando Boldrin yerini Tunay Torun'a bıraktı.

12. dakikada Ekuban'ın derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Djaniny vuruşunu yaptı ancak kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

14. dakikaka Ekuban'a faul yapan Rizesporlu Donsah sarı kart gördü.

18. dakikada Lewis Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Ekuban kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

21. dakikada Tunay Torun'un soldan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Uğurcan çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

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