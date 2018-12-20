Trabzonspor Rodallega ile masaya oturacak
Trabzonspor, mukavelesini tek taraflı feshedip giden tecrübeli kaleci için hukuki girişimlere hemen başladı.
TRABZONSPOR Kulübü’nden yapılan açıklamada, sözleşmesini tek tarafl ı feshedip Trabzon’dan ayrılan Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado için hukuki girişimlerde bulunulduğu bildirildi. Alacakları yüzünden kulübe ihtar çeken Esteban’la ilgili olarak 24 Aralık’a kadar ödeme için tarih alınmıştı. Ancak tecrübeli file bekçisi, bu tarihi beklemeden takımdan ayrılınca, iş hukuki boyuta kadar uzandı.
RODALLEGA BASKISI MUKAVELESİ
Sezon sonunda bitecek Hugo Rodallega için Trabzonspor Yönetimi harekete geçti. 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu daha önce ülkesine dönmek istediğini açıklamıştı. Rodallega bu kararından vazgeçirilmeye çalışılacak. Bu hafta sonunda tarafların bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni sözleşme resmen önerilecek.
(Aksam)
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