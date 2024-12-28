İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2024 Cumartesi / 27 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı

Süper Lig'de son olarak sahasında Bodrum FK'yı mağlup eden Trabzonspor, 18. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı
ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30'da günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, bugün saat 15.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.