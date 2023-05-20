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Spor

Trabzonspor, Samet Akaydın için TFF başvuruda bulundu!

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanan derbide Samet Akaydın'ın futbolcuları Trezeguet'ye yönelik yapmış olduğu hareket nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli yaptırımların uygulanması için başvuruda bulundu.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Trabzonspor, Samet Akaydın için TFF başvuruda bulundu!
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Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurarak gerekli yaptırımın uygulanmasını istedi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023'te oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'in gol sevinci sonrasında secde ederken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmüştür." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan çirkin olayın yayıncı kuruluş görüntülerine de yansıdığını vurgulanan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak ağır bir disiplin ihlali gerçekleştiren Samet Akaydın ile ilgili TFF Başkanlığı'na gerekli başvurular yapılmış olup, alınacak karar ise titizlikle takip edilecektir." denildi.

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