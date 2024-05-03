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Spor

Trabzonspor, Samsunspor ile 52. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, yarın Karadeniz derbisinde Samsunspor'un konuğu olacak. İki ekip, yarın oynanacak müsabaka ile Süper Lig'de 52. kez rakip olacak.

IHA3 Mayıs 2024 Cuma 11:13 - Güncelleme:
Trabzonspor, Samsunspor ile 52. kez kozlarını paylaşacak
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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 19.00 oynanacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mustafa Sarvanlar ve Anıl Usta yapacak.

Bordo-mavililer, ligde geride kalan 34 hafta sonunda 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet ile 58 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynayacağı karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Trabzonspor, üçüncülükteki iddiasını güçlendirmek istiyor. Ev sahibi Samsunspor ise ligin geri kalan bölümünde oynadığı 34 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 39 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor. Evinde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapıyor.

SÜPER LİG'DE 52. RANDEVU

Samsunspor ve Trabzonspor, Süper Lig'de bu güne kadar 52 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor ise 9 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 96 golüne kırmızı-beyazlı ekip 39 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR 12 SEZON SONRA SAMSUN'DA

Trabzonspor, ligde 12 sezonluk bir aranın ardından Samsunspor daplasmanına konuk olacak. İki takım arasında Samsun'da oynanan son lig maçı, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda yapılmıştı. Söz konusu sezonun ardından bordo-mavililer, resmi bir müsabaka için ilk kez Samsun deplasmanına gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise ev sahibi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

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