25 Ağustos 2025 Pazartesi
  • Trabzonspor, Samsunspor mesaisine başladı
Spor

Trabzonspor, Samsunspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek Trabzonspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:42
Trabzonspor, Samsunspor mesaisine başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı.Bordo mavililer, yarını izinli geçirdikten sonra 27 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

