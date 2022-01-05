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Spor

Trabzonspor, şehre gelen Irakli Azarovi ile anlaşamadı

Trabzonspor, önceki gün şehre getirdiği Irakli Azarovi'nin transferinden vazgeçti. Irakli Azarovi ve kulübü Dinamo Batumi Kulübü'nün yeni taleplerde bulunması nedeniyle transferi rafa kalktığı öğrenildi.

Fanatik5 Ocak 2022 Çarşamba 09:27 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:28
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Kouassi'nin ardından ikinci imzayı Irakli Azarovi'ye attırmaya hazırlanan Trabzonspor, oyuncuyu önceki gün şehre getirmiş hatta kulüp yetkilileriyle yemek bile yenmişti. Ancak gece saatlerine doğru bu transferde pürüz çıktı. Daha önce konuşulan rakamlardan farklı olarak oyuncu ve Dinamo Batumi Kulübü'nün yeni taleplerde bulunduğu iddia edildi. Yapılan tüm görüşmelere rağmen orta yolun bulanamadığı ve transferin şimdilik rafa kalktığı öğrenildi. Azarovi, dün sabah saatlerinde Gürcistan'a geri dönerken, Bordo-Mavililer sol bek konusunda listesindeki diğer isimlere yöneldi.

UĞUR VE PUCHACZ...

Union Berlin forması giyen Puchacz için yeniden hamle yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Sivassporlu Uğur Çiftçi için de tekrar görüşme yapacak. Eğer Azarovi transferinde karşı taraf geri adım atmazsa, bu iki isimden birinin kadroya katılması bekleniyor.

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