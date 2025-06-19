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Spor

Trabzonspor, Serhat Öztaşdelen'in peşinde

Altınordu'nun 2004 doğumlu kalecisi Serhat Öztaşdelen'e, Trabzonspor kancayı attı. Karadeniz ekibi, kırmızı-lacivertlilerle genç oyuncu için ilk teması kurdu.

IHA19 Haziran 2025 Perşembe 17:21 - Güncelleme:
Trabzonspor, Serhat Öztaşdelen'in peşinde
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 20 yaşındaki milli kalecisi Serhat Öztaşdelen, yaz döneminin gelmesiyle birlikte adından sıkça söz ettirmeye başladı. Bu sezon kırmızılı-lacivertli formayla 5'i play-off müsabakaları olmak üzere toplam 37 lig maçına çıkma başarısı gösteren genç file bekçisi, performansıyla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Kocaelispor, bir süredir hem Sami Satılmış'a hem de Serhat Öztaşdelen'e ilgi gösterse de henüz bir sonuca varamadı. Öztaşdelen için son olarak da Trabzonspor devreye girdi ve kırmızı-lacivertli kulüple temasa geçti. Tarafların süreci olumlu ilerletmesi durumunda 2004 doğumlu kaleci için pazarlık masasına oturacağı ifade edildi. Bordo-mavililerin de Uğurcan Çakır'ın muhtemel ayrılığına karşı bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.

Gaziantep FK ve Alanyaspor'un da, Serhat Öztaşdelen'e ilgi gösterdiği ve İzmir ekibine oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.

Öte yandan U20 Milli Takımı'nda oynaması nedeniyle forma giyemediği ilk yarıdaki Karaköprü Belediyespor deplasmanı dışında tüm lig maçlarında ilk 11'de yer alan Serhat Öztaşdelen, oynadığı 13 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

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