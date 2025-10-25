İSTANBUL 20°C / 13°C
Trabzonspor seriye çıkıyor! 917 gün sonra bir ilk gerçekleşebilir

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Trabzonspor, bugün evinde konuk edeceği Eyüpspor'u da yenmesi halinde 131 hafta (917 gün) sonra ilk kez üst üste 4. galibiyetine ulaşacak.

25 Ekim 2025 Cumartesi 08:29
Trabzonspor seriye çıkıyor! 917 gün sonra bir ilk gerçekleşebilir
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında bugün sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan Bordo-Mavililer, Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ligde son 3 karşılaşmasında Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Kayserispor'u 4-0, Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen Bordo-mavililer, Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak. Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Fırtına, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

