Spor

Trabzonspor, sezonu yarın açıyor

Trendyol Süper Lig'de sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak.

10 Ağustos 2025 Pazar 10:52
Trabzonspor, sezonu yarın açıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

72 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkacak.

Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

ONUACHU, TEKRAR TARAFTARLA BULUŞUYOR

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giyecek.

