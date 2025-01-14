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Spor

Trabzonspor, Sivasspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor, 20. hafta maçında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

AA14 Ocak 2025 Salı 20:19 - Güncelleme:
Trabzonspor, Sivasspor mesaisine başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Onvo Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın hareketlerinin ardında topa sahip olma ve dar alan çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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