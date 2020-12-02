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Spor

Trabzonspor, Sivasspor'a hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

IHA02 Aralık 2020 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:36
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, dar alan oyunları yapan bordo-mavili futbolcular, son bölümde çift kale maç oynadı.

Trabzonspor, arın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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