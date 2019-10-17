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Trabzonspor, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş’a devre arasında imza attırmak istiyor

Trabzonspor, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş’a devre arasında imza attırmak istiyor. 1.74 boyundaki yıldız, orta sahanın her bölgesinde başarı ile oynuyor.

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Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, devre arası ve sezon sonu için de planlamalarını yapmaya başladı. Brezilya'ya oyuncu izlemeye giden scout ekibinin bir bölümünün de Türkiye'deki futbolcuları mercek altına aldığı öğrenildi. Bu isimler arasında Sivasspor'da forma giyen orta saha Mert Hakan Yandaş ön plana çıktı. Son 3 sezondur Sivasspor forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev yaptığı 7 maçta 3 gole imza attı. Bordo-mavililerin, Sivasspor ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek oyuncuyu devre arasında uygun bir maliyetle renklerine bağlamaya çalışacağı iddia edildi.

167 MAÇTA 58 GOL KAYDETTİ

2006 yılında futbola Bursa Güvenspor'da başlayan Yandaş, 2010'a kadar burada görev yaptı. Sonrasında Oyak Renault'ya transfer oldu. 2012'de 18 yaşında A takıma yükseldi ve burada profesyonel oldu. Her takımda çalışkanlığı ve azmi ile dikkat çeken başarılı futbolcu, sırasıyla Altınordu, Tire 1922, Menemen Bld'de forma giydi ve ardından Süper Lig'de ve Sivasspor'a transfer oldu. 1.74 boyundaki futbolcu, 10 numaranın yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 167 maça çıktı ve rakip fileleri 58 kez sarsıp 3 de asist yaptı.

(Fotomaç)

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