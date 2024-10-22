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Spor

Trabzonspor, son 11 sezondaki en az gol yediği dönemi yaşıyor

Bu sezon lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor tüm olumsuzluklara rağmen son 11 yılın en az gol yediği dönemini yaşıyor.

AA22 Ekim 2024 Salı 11:19 - Güncelleme:
Trabzonspor, son 11 sezondaki en az gol yediği dönemi yaşıyor
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Trendyol Süper Lig'de haftayı 1-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, bu sezon savunma performansıyla dikkati çekti.

Ligde ilk 8 maçında 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 11 sezon içinde en az gol yediği dönemi yaşararak maç başına 0,75 ortalama elde etti.

Karadeniz ekibi, en son 2013-2014 sezonunda yine kalesinde 6 gol görmüştü.

Bordo-mavililer, bu sezon 5 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci takım konumunda da bulunuyor.

DİĞER SEZONLAR

Trabzonspor, ilk 8 haftalara bakıldığında 2014-2015 sezonunda 11, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 21, 2018-2019 sezonunda 11, 2019-2020 sezonunda 10, 2020-2021 sezonunda 15 gol yedi.

Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda 8, 2022-2023 sezonu ile geçen sezon kalesinde 11'er gol gördü.

4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 8 lig maçının 4'ünde gol yemezken, 2 maçta 1'er, 2 maçta da 2'şer kez topu filelerinden çıkardı.

Bordo-mavililer; 0-0 tamamlanan Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK maçları ile 1-0 kazandığı RAMS Başakşehir karşılaşmasında rakiplerine gol şansı tanımadı.

Karadeniz ekibi, kalesini gole kapatamadığı maçlarda, Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor'la 1-1, Bellona Kayserispor'la ise 2-2 berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

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