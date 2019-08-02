Trabzonspor, Sturridge için bastırıyor
Trabzonspor 2 milyon euro teklif etti, Daniel Sturridge ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca İngiliz golcü, 2 milyon euro da imza parası talep etti. Görüşmeler devam ediyor.
DANIEL Sturridge ile pazarlıklarda sona gelindi. Liverpool ile kontrat uzatmayınca boşa çıkan 29 yaşındaki İngiliz forvete Trabzonspor, yıllık 2 milyon euro maaş teklif etti, karşı taraf ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca 2 milyon euro da imza parası talebi var. Bu imza parası ise yeni bir konu değil, görüşmelerin en başında da konuşulmuştu. Bordo-Mavililer, bonservis bedeli ödemeyeceği golcü oyuncuyu kadrosuna katmaya istekli. İki tarafın, 2.5 milyon euro seviyesinde buluşabileceği gözüküyor. Hatta İngiliz golcüye balık ve horonun anlattığı bilgisi de paylaşıldı.
Akşam
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.