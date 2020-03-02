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Spor

Trabzonspor, Sturridge'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Daniel Sturridge ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi12:04 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:11

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Sturridge, sahada kaldığı 845 dakikada 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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