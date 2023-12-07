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Spor

Trabzonspor, Süper Lig mesaisine başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK engelini 3-1'lik skorla aşan Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 18:47 - Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig mesaisine başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, pas çalışması ve 5'e 2'nin ardından dar alanda oyun ile çift kale maç oynadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

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