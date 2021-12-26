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Spor

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak bitirdi

Süper Lig'de 19. haftada Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ligin ilk yarısını 46 puan ile lider olarak bitirdi.

AA26 Aralık 2021 Pazar 00:17 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 00:17
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ilk yarıyı lider bitirdi.

Medical Park Stadı'nda taraftarının büyük desteğiyle rakibini ağırlayan bordo-mavililer, 0-0'lık sonuçla puanını 46'ya yükselterek bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde devreye lider girdi.

Medipol Başakşehir ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde namağlup unvanını Trabzonspor deplasmanında da sürdürdü. Belözoğlu yönetiminde 8 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan turuncu-lacivertli ekip, puanını 33'e yükseltip ilk yarıyı 3. sırada kapamayı garantiledi.

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk kez 19. haftada rakip fileleri havalandıramayarak bir maçtan golsüz ayrıldı.

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