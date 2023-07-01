Trabzonspor Süper Lig'e hazırlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın son bölümde futbolcular dar alanda çalışma yaptı.

Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda yeni transferler Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacakları çift antrenmanla devam edecek.