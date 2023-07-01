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Spor

Trabzonspor Süper Lig'e hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-24 sezonunun hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

AA1 Temmuz 2023 Cumartesi 14:39 - Güncelleme:
Trabzonspor Süper Lig'e hazırlanıyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın son bölümde futbolcular dar alanda çalışma yaptı.

Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda yeni transferler Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacakları çift antrenmanla devam edecek.

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