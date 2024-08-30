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Spor

Trabzonspor, Süper Lig'e tam motive

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltılarla elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Süper Lig'e döndü.

DHA30 Ağustos 2024 Cuma 12:23 - Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'e tam motive
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında dün sahasında konuk ettiği St. Gallen'e normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 5-4 mağlup olup, Avrupa'ya veda etti. Avrupa Kupaları'nda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor'da istenmeyen tablo moralleri bozdu. Avrupa macerasının erken bitmesi camiada hayal kırıklığına neden olurken, bordo-mavililer, rotayı lige çevirdi.

Süper Lig'de 2024-25 Sezonu'nun 1'inci haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan, 2'nci haftayı BAY takım olarak geçirip, 3'üncü hafta sahasında oynayacağı Kayserispor maçı ise UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı maç nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Trabzonspor, ligin 4'üncü hafta maçında pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayıp, yarın İstanbul'a gidecek.

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