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Spor

Trabzonspor, Taha Altıkardeş için Bursaspor ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de lider Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Taha Altıkardeş için kulübüyle anlaşmaya vardı.

DHA22 Ocak 2022 Cumartesi 21:16 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 21:17
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Bursaspor, genç stoper oyuncusu Taha Altıkardeş'in transferi konusunda Trabzonspor ile anlaştı.

Trabzonspor, 18 yaşındaki stoper oyuncusu Taha Altıkardeş için Bursaspor'a teklif götürdü. İki takımın Altıkardeş'in transferi konusunda anlaştığı öğrenildi. Transferin detaylarının iki kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.

TAHA ALTIKARDEŞ KİMDİR?

22 Ağustos 2003'te Bursa'da dünyaya gelen Taha Altıkardeş, futbola Bursa Ufukspor'da başladı. 2 yıl burada forma giyen Taha, 2015 yılında Vakıfköy'e adım attı. Bursaspor altyapı hocalarının dikkatini çeken genç stoper, altyapıda bir sürede forma giydikten sonra A takımda oynamaya başladı. U19 Milli Takım kadrosunda da yer alan Altıkardeş, gelecek vaat eden futbolcular arasında yer alıyor.

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