Trabzonspor Tahkim'e gitmeye hazırlanıyor

Sabah 10.02.2020 09:46 - Güncelleme: 10.02.2020 09:46

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Sörloth'a verilecek cezaya göre planlar hazırlandı.

Rakibinin kasıtlı tekmelerine sinirlenen ve tepkisi sonucu kırmızı kart gören Norveçli futbolcuya PFDK'dan 2 maç ceza çıkması halinde yönetim, olayın görüntülerini ve Sörloth'un sağ ayak bileğinin resimleriyle hazırlayacağı bir dosya ile Tahkim Kurulu'na başvuracak. Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Sörloth ise, "Normalde sakin biriyim ama pozisyon çok sakin kalınabilecek bir pozisyon değildi. Ancak maçın ardından ayağımın halini görünce cidden daha çok korktum. Futbol oynuyoruz, bu kadar sert hareketleri yapmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum" diyerek rakibinin tutumunu eleştirdi.