Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'ndaki antrenmanda taktiksel çalışma yaptı.
Takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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