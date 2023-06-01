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Spor

Trabzonspor taraftarı Corendon Alanyaspor maçında Marek Hamsik'e veda edecek

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, aktif kariyerini sonlandıracağını duyuran Slovak oyuncusu Marek Hamsik'e veda amacıyla taraftarlarını maça davet etti.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 20:49 - Güncelleme:
Trabzonspor taraftarı Corendon Alanyaspor maçında Marek Hamsik'e veda edecek
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in son kez Akyazı Stadyumu'nda forma giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu paylaşım, takımımıza dahil olduğu günden beri armamız için elinden gelen her şeyi yapan, sahada gösterdiği mücadelesiyle unutulmayacak zaferlerimizin baş kahramanlarından olan 'Grande' Marek Hamsik için. Sevgimizi, tutkumuzu göstermek ve kendisine büyüleyici bir teşekkür etmek için tüm taraftarlarımızı cumartesi günü oynayacağımız Corendon Alanyaspor maçında Akyazı Stadyumu'na bekliyoruz. Unutma! Büyük şahsiyet, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi yıldızlarından biri, profesyonel futbolculuk kariyerini bordo-mavili formamız altında noktalıyor." ifadelerine yer verildi.

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