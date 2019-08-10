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Trabzonspor taraftarından Sparta Prag maçına yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında oynayacakları Sparta Prag karşılaşması öncesinde biletleri tüketti.

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği rövanş maçının biletlerine taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün 60 ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

Medical Park Stadı'nda yapılacak müsabakayı, kombine kartlarla birlikte 38 bin taraftarın izleyeceği belirtildi.

(AA)

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