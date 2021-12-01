Trabzonspor tarihi rekorun peşinde!

1 Aralık 2021 Çarşamba 07:50 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:50

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibi karşısında tarihi rekorlara imza atmak için mücadele edecek.

Bordo-mavililer, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde 1995-96 sezonunda 15 maçta elde ettiği 38 puanı aşarak, söz konusu haftalarda elde ettiği en çok puana namağlup ulaşarak yeni bir kulüp rekoruna imza atacak. Karadeniz ekibi 15. haftayı 3 puanla kapatması halinde puanını 39'a çıkaracak.

Fırtına ayrıca geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup ederek 1995'te elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalamıştı. Bu hafta ise sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde ise yenilmezlik serisini 27 maça çıkararak yeni bir rekora daha imza atmış olacak.

Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı da Trabzonspor'un başında ilklere imza atmaya devam ediyor. Karagümrük galibiyetiyle birlikte 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini bordo-mavili takımın başında tekrarlayan deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında galibiyet veya beraberlik alması halinde yenilmezlik sayısını 27'ye çıkaracak ve yeni bir kariyer rekoruna imza atmış olacak.