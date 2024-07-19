Trabzonspor, Tavernier transferini bitirmeye hazırlanıyor

Trabzonspor, Thomas Meunier'in takımdan ayrılmasının ardından sağ bek transferi için çalışmalarına hız verdi.

Bordo-mavililer için gündeme gelen son isim Rangers forması giyen James Tavernier oldu.

RANGERS'A TEKLİF YAPILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Trabzonspor, Tavernier için Rangers'a teklifte bulundu. Trabzonspor'un sunduğu teklifin detaylarına ise yer verilmedi.

RANGERS PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Tavernier'in Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2015 yılından bu yana Rangers'ta forma giyen James Tavernier, İskoç ekibinde çıktığı 460 maçta 125 gol attı ve 129 asist yaptı.