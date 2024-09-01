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Spor

Trabzonspor teknik direktör mesaisinde! Favori Fatih Tekke

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı'nın yerine yönetim yeni isim arayışlarına başladı. Kulübün içinden birisi olmasını isteyen bordo mavili ekipte Şenol Güneş'e teklif yapılsa da Fatih Tekke ismi ağır basıyor. İşte detaylar...

Akşam1 Eylül 2024 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Trabzonspor teknik direktör mesaisinde! Favori Fatih Tekke
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Başarısız sonuçların ardından taraftarla arası açılan ve ikinci kez Karadeniz ekibinden ayrılan Abdullah Avcı'nın yerine teknik direktör arayışı devam ediyor. Trabzonspor'u 40 yıl sonra şampiyon yapan Avcı'nın kredisinin bu kadar çabuk tükenmesi yönetimi de endişelendiriyor. Sergen Yalçın ismi gündeme gelse de yönetim, Trabzonspor'un içinden gelen ve tribünlerde kredisi olan birinin teknik patronluk koltuğuna oturmasından yana. Bunun için de Şenol Güneş ve Fatih Tekke isimleri ön plana çıkıyor.

KARAR MAÇ SONRASI

Yönetimin, Güneş'le bir görüşme yaptığı ancak bu görüşmenin, "Şenol Güneş'e teklif yapılmadı" eleştirilerini önlemek amacıyla olduğu iddia ediliyor. Yönetimdeki etkin isimlerin ve dışarıdaki Trabzonsporlu güçlü kişilerin Fatih Tekke'den yana tavır aldığı belirtiliyor. Son kararı ise Başkan Ertuğrul Doğan verecek. Ancak genel görüş, milli arada yeni hocaya çalışma imkanı tanımak için hoca konusunun bir an önce netleştirilmesi şeklinde.

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