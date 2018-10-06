Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın acı günü
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünül Karaman'ın annesi Şefika Karaman hayatını kaybetti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünül Karaman'ın annesi Şefika Karaman hayatını kaybetti.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya şöyle:
"Teknik Direktörümüz Ünal Karaman’ın Konya’da yaşayan annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şefika Karaman’a Allah’tan rahmet, Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
Cenaze töreni ile ilgili detaylar resmi sitemizden duyurulacaktır…"
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