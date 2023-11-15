Trabzonspor, Thiago sevdasından vazgeçmiyor

Takıma tecrübeli ve yıldız bir orta saha oyuncusu almak isteyen Trabzonspor Yönetimi, yaz döneminde Thiago Alcantara için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kapısını çalmıştı. Bu doğrultuda Thiago'yu isteyen Fırtına, yaptığı görüşmelerde istediği neticeye ulaşamadı. Karadeniz devi, bu ara transfer döneminde ise İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak için kararlı.

BU KEZ DAHA OLASI

Avcı'nın da kadrosunda görmeyi istediği 32 yaşındaki futbolcu için Merseyside ekibi ile yeni bir görüşme yapılacak. Bu kez transferin bitme ihtimali daha yüksek gözüküyor.

BU SEZON SÜRE ALMADI

Tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda kontratının bitecek olması da Bordo-Mavili ekibin işini kolaylaştıran detaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu sezon tek bir maçta dahi süre almayan Thiago'nun da takımdan ayrılmak istediği gelen haberler arasında yer aldı.

RAPOR İSTENECEK

Bu arada Thiago'nun transferi öncesinde kulübünden ayrıntılı sağlık raporu istenecek. Yıldız son durumu netleştikten sonra yani herhangi bir sakatlık problemi yoksa transferde resmi girişimler başlayacak.