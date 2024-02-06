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  • Trabzonspor, Thomas Meunier'i bitirdi! KAP açıklaması bekleniyor
Spor

Trabzonspor, Thomas Meunier'i bitirdi! KAP açıklaması bekleniyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Borussia Dortmund'da forma giyen Thomas Meunier'i Trabzon'a getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

6 Şubat 2024 Salı 12:51 - Güncelleme:
Trabzonspor, Thomas Meunier'i bitirdi! KAP açıklaması bekleniyor
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Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier transferi için yazışmaları tamamlanmak üzere...

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Meunier'i gün içerisinde Trabzon'a getirecek.

Transferin ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BONSERVİSİNİ KENDİSİ ALACAK

Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, futbolcu Dortmnund'dan bonservisini alacak.

BU SEZON 8 MAÇTA OYNADI

Thomas Meunier, bu sezon Alman devi Borussia Dortmund'un formasıyal sadece 8 maçta forma şansı buldu.

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