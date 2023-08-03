Trabzonspor, Tochi için teklifini yükseltti

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-Mavililer idmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise yoğun tempoda sürat çalışması yapıldı. Bjelica, yorucu antrenmanın ardından oyuncularını tebrik ederken, hazırlıklar bugün devam edecek. Hırvat hoca, Akyazı'da oynanacak Antalyaspor maçını mutlaka kazanıp, sezona iyi başlamayı hedefliyor.

700 BİN EUROYA İKNA EDİLMİŞTİ



Bununla birlikte transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Bordo-Mavililer'in listesindeki Zinckernagel, 3 milyon euro bonservis bedeliyle Club Brugge'a giderken; Tochi Chukwuani transferinde de son aşamada sıkıntı çıkmıştı. Trabzonspor'un 700 bin Euro civarı bonservis bedeliyle ikna ettiği Lyngby BK, Sporting Lizbon ve Anderlecht kulüpleri devreye girince fiyat yükseltti.

TEKLİF ARTIYOR



Trabzonspor'un iddia edildiği gibi oyuncu tarafıyla sıkıntı yaşamadığı, Danimarka ekibinin tavrı nedeniyle sürecin uzadığı öğrenildi. Teklifini artıran Fırtına, Tochi'ye Bordo-Mavili formayı giydirmek için şartları zorluyor.

YÜKSEK PROFİL BİR İSİM DAHA...



Orta sahanın merkezinde görev yapan ve oyun tarzı nedeniyle Danimarka'da Pogba'ya benzetilen 20 yaşındaki futbolcuya, teknik direktör Nenad Bjelica da onay vermişti. Trabzonspor, Tochi'nin dışında merkeze yüksek profil bir isim almayı daha düşünüyor.