Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor Tolga Zengin'e burun kıvırdı

Beşiktaş'ta kamp kadrosunda yer almayan Tolga Zengin'in Trabzonspor'a döneceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta kamp kadrosunda alınmayan Tolga Zengin'in Trabzonspor'a döneceği iddia edilmişti ancak gerçeklere Sporx ulaştı. Ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönemden geçen ve transferde eli kolu adeta bağlanan Trabzonspor, Tolga Zengin'in transferi için herhangi bir tasarrufta bulunmadı. Tolga Zengin'i transfer listesine almayan Trabzonspor, kaleci transferini 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü'yü alarak gerçekleştirdi.

Bordo-mavili ekip, 10 genç oyuncuyu ise Antalya kampına götürüyor. Kiralandığı Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun, pilot takım 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, 21 yaş altı takımından Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl, kamp kadrosuna dahil edilen genç futbolcular oldu.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Denizin bu görüntüsü görenleri ürküttü

Denizin bu görüntüsü görenleri ürküttü

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA