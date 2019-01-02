Trabzonspor Tolga Zengin'e burun kıvırdı

Beşiktaş'ta kamp kadrosunda alınmayan Tolga Zengin'in Trabzonspor'a döneceği iddia edilmişti ancak gerçeklere Sporx ulaştı. Ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönemden geçen ve transferde eli kolu adeta bağlanan Trabzonspor, Tolga Zengin'in transferi için herhangi bir tasarrufta bulunmadı. Tolga Zengin'i transfer listesine almayan Trabzonspor, kaleci transferini 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü'yü alarak gerçekleştirdi.

Bordo-mavili ekip, 10 genç oyuncuyu ise Antalya kampına götürüyor. Kiralandığı Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun, pilot takım 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, 21 yaş altı takımından Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl, kamp kadrosuna dahil edilen genç futbolcular oldu.

(Sporx)