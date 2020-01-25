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Spor

Trabzonspor transfer elini çabuk tutmak zorunda!

Trabzon, Fransız stopere Genoa’nın talip olmasının ardından girişimlerini hızlandırdı. Son teklif sunulacak.

25.01.2020  02:00 - Güncelleme: 25.01.2020  08:01

NDİAYE ve Bilal’i kadrosuna katan Trabzonspor, stoper hamlesiyle transferi kapatmayı planlıyor. Hedefteki isim ise Lille forması giyen Adama Soumaoro... Belirlenen limitlerin dışına çıkmamak için ince eleyip sık dokuyan Bordo-Mavili yönetim, Yusuf için Lille’den alacak olduğu 1 milyon euro bonustan vazgeçip 27 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyordu. Ancak, Soumaoro’ya İtalyan Genoa’nın da talip olması planları alt üst etti.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Yaşanan bu gelişme Bordo-Mavililer’de can sıkarken, Lille’in İtalyanlara net bir cevap vermediği belirtildi. Transferin kapanmasına sayılı günler kala elini çabuk tutmak isteyen Karadeniz ekibi de Lille ile olan girişimlerini hızlandırdı. Soumaoro’yu Genoa’ya kaptırmamak için tüm şartlar zorlanacak.

(Akşam)

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