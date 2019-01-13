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Trabzonspor transfer için FIFA kararını bekliyor

Transfer yasağının kaldırılması konusunda FIFA´dan haber bekleyen Trabzonspor, buradan çıkacak sonuca göre iç ve dış transfere hafta içerisinde son şeklini verecek.

  • DHA
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FIFA tarafından transfer yasağı kısıtlaması getirilen ve gerekli ödemelerin yapılmasının ardından yasağın kaldırılması için FIFA´ya belgeleriyle birlikte detaylı bir sunum yapan Trabzonspor Yönetimi, buradan çıkacak olan karara odaklandı. 14 Ocak Pazartesi günü açıklanması beklenen karara göre bordo-mavili yönetim iç ve dış transferde çalışmalarına yön verecek.

KUCKA İLE OLCAY İÇİN GERİ SAYIM

Orta saha oyuncusu Juraj Kucka´nın İtalya Serie A ekibi Parma´ya transferi konusunda el sıkışan Trabzonspor, hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim ayrıca kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ile de yeniden bir araya gelecek. Deneyimli oyuncu ile daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, şartları bir kez daha masaya yatırarak oyuncu ile uzlaşmaya çalışacak. Trabzonspor´un bu hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayırması bekleniyor.

DIŞ TRANSFER İÇİN GÖZLER FIFA´DA

Dış transferde de yasağın kalkma durumuna göre detaylı bir hazırlık gerçekleştiren bordo-mavililer, FIFA´dan gelecek yanıta göre hareket edecek. Transfer yasağının kalkması durumunda dış transferde çalışmalarını hızlandıracak olan bordo-mavililerin, hafta içerisinde gündeminde yer alan oyuncular için resmi girişimde bulunacağı bildirildi. Trabzonspor´un transferde özellikle orta saha ve savunma hattına ağırlık vereceği öğrenildi.

IBANEZ KALIYOR

Bu arada kadro maliyetini düşürmek için ciddi bir çaba sarf eden Trabzonspor´da, fazla forma şansı bulamayan sol bek oyuncusu Luis Ibanez´in takımda kalacağı kaydedildi. Daha önce takımdan gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için teknik direktör Ünal Karaman´ın kalması yönünde yönetime görüş bildirdiği ve bunun üzerine de Ibanez´in takımda tutulmasına karar verildiği belirtildi.

HAZIRLIKLAR YENİDEN BAŞLIYOR

Bu arada devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya´da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını 12 Ocak´ta noktalayan ve günü izinli olarak geçiren Trabzonspor, yarın saat 15.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak yeniden çalışmalara başlayacak. Sezonun ikinci yarısının açılışını Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu´nda çarşamba günü Balıkesirspor Baltok ile yapacak olan bordo-mavililer, pazartesi ve salı günü kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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