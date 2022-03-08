İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,4978
  • EURO
    15,8313
  • ALTIN
    935.778
  • BIST100
    2025.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor transfer için Ukrayna ve Rusya pazarına yöneldi
Spor

Trabzonspor transfer için Ukrayna ve Rusya pazarına yöneldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rus kulüplerinin uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesinin yanı sıra FIFA ve UEFA'nın iki ülkede kariyerlerini sürdüren yabancı oyunculara ise transfer hakkı tanıması Trabzonspor'u harekete geçirdi.

IHA8 Mart 2022 Salı 12:36 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 12:36
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibine 15 puan fark atarak şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun planlamalarını yaptığı dönemde yeni gelişmeleri de gündemine alıyor. Rus kulüplerinin uluslararası spor organizasyonlarından men kararlarının gelmesinin ardından FIFA ve UEFA'nın iki ülkede oynayan yabancı oyunculara transfer hakkı tanıması bordo-mavili kulübü transfer süreci için harekete geçirdi.

Ukrayna'da futbolun geleceğinin belirsiz olması, Rus takımlarının ise men kararları önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Trabzonspor'u eleme turunda daha kolay rakiplerle eşleşme durumunu ortaya çıkartıyor. Ayrıca, FIFA ve UEFA'nın iki ülkede oynayan yabancı oyuncular hakkında verdiği transfer kararının yanı sıra iki ülkeden ayrılmayı planlayan oyuncuların sayısının da fazla olması Karadeniz ekibini bu alanda ciddi bir araştırmaya itti. Bordo-mavili kulübün araştırma komitesi takımın ihtiyaçları doğrultusunda iki ülkede futbol kariyerlerini sürdüren oyuncularla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.