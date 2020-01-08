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Spor

Corriere dello Sport, Trabzonspor'un Andrea Ranocchia'yı transfer etmek istediğini yazdı

Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, stoper bölgesi için aradığı ismi buldu! Stoper bölgesine lider bir oyuncu transfer etmek isteyen Trabzonspor, Inter'den Andrea Ranocchia'yı gündemine aldı.

08.01.2020  11:35 - Güncelleme: 08.01.2020  11:35

İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Antonio Conte'nin kadroda düşünmediği ve forma şansı bulamayan Andrea Ranocchia'yı transfer etmek istiyor. Haberde Conte'nin İtalyan savunmacıyı kadroda tutmak istemediği belirtildi. Öte yandan Trabzonspor'da Sturridge, Mikel ve Onazi gibi oyuncuların olduğu ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği de vurgulandı.

ANDREA RANOCCHIA KİMDİR?

Kariyerine Arezzo'da başlayan, 2008 yazında Genoa'ya 1,8 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki stoper, aynı yaz Bari'ya kiralanmış ve iki sezon sonra 18,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Inter'in yolunu tutmuştu. 2016 yazında Sampdoria'ya kiralanan Ranocchia, Ocak 2017'de ise Hull City'ye kiralanmış ve yarım sezon İngiltere'de top koşturmuştu.

Tam adı: Andrea Ranocchia

Doğum tarihi: 16 Şubat 1988

Yaşı: 31

Uyruk: İtalya

Boyu: 1,95

Mevki: Stoper

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2021

Bu sezonki performansı: 2 maç

Milli Takım kariyeri: 21 maç (İtalya A Milli Takım)

Piyasa değeri: 3 milyon Euro

(Habertürk)

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