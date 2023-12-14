Trabzonspor transferde dümeni Rusya'ya kırdı! Hedef: Willyan Rocha

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un hedefindeki oyunculardan birinin CSKA Moskova forması giyen 28 yaşındaki Willyan Rocha colduğu öğrenildi.

Ligde hedefini 3. sıra olarak belirleyen ve Türkiye Kupası'nı mutlaka almak isteyen Trabzonspor, bir yandan da gelecek yılın planlamasını yapıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi vermek bordo mavililer, esas transfer hareketliliğini yaz döneminde yaşayacak. Ancak Ocak ayında kritik 2-3 bölgeye takviye düşünülüyor. Bu mevkilerden biri de stoper. Kiralık olan Benkovic ve bonservis bedeli ödenmeden sezon başı kadroya katılan Joaquin Fernandez, kesinlikle Abdullah Avcı'nın planlamasında yok. Gözler, Brezilyalı yıldızın transferine çevrildi.

MALİYET FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Her iki savunmacının devre arasında gönderilmesi hedefleniyor. Bu oyuncuların yollanması durumunda defans hattına lider özellikli bir stoper alınacak. İzleme komitesiyle sürekli fikir alışverişinde bulunan Abdullah Avcı, kafasındaki oyuncu profiline uygun detaylı bir liste istedi. Hali hazırda teknik ekibin de takip ettiği oyuncular bulunurken, ortak bir yol haritası çıkartılacak. Elbette burada maliyet faktörü de oldukça önemli.

3-4 HEDEF BELİRLENECEK

Sezon başından beri pek çok stoperi izleyen Trabzonspor'un scout ekibinin radarındaki oyunculardan birinin Willyan Rocha olduğu öğrenildi. CSKA Moskova forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 1.91 boyunda. Kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı bulunan Rocha için Ocak ayında girişim olabilir. Geniş bir liste üzerinde ilerleyecek olan BordoMavililer'in, stoperde 3-4 farklı hedef belirleyeceği belirtildi.