Trabzonspor transferde hedefi 12'den vurdu

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de fesih, sözleşme bitiş ve kiralama metoduyla yollarını ayırdı.
Bordo-Mavili ekibin transfer tablosu şöyle:
Vitor Hugo (Geldiği takım Palmeiras, 4 yıllık)
Fousseni Diabate (Geldiği takım Leicester Ctiy, 3+1 yıllık)
Flavio (Geldiği takım Bahia, 4 yıllık)
Anders Trondsen (Geldiği takım Rosenborg, 4 yıllık)
Marlon Xaiver (Geldiği takım Fluminense, 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık)
Stiven Plaza (Geldiği takım Real Valladolid, 2 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık)
Benik Afobe (Geldiği takım Stoke Ctiy, kiralık)
Lewis Baker (Geldiği takım Chelsea kiralık)
Djaniny Semedo (Serbest statü, 3 yıllık)
Edgar Le (Geldiği takım Lille, Feyenoord'tan kiralıktan döndü)
Anıl Başaran (Geldiği takım Balıkesirspor, 4 yıllık)
Muhammet Taha Tepe (Altınordu, 5 yıllık)
Badou Ndiaye
Manoel
Filip Novak
Jose Sosa
Manuel Da Costa
Guilherme
Doğan Erdoğan
Nemanja Andusic
Alexander Sörloth (Leipzig)
Koray Kılınç (Turgutluspor)
Anıl Başaran (Bandırmaspor)
Abdurrahim Dursun (Bandırmaspor)