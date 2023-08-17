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Spor

Trabzonspor transferde rotayı Fransa'ya kırdı! Hedef Jean-Charles Castelletto

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor Nantes forması giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Jean-Charles Castelletto'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 15:24 - Güncelleme:
Trabzonspor transferde rotayı Fransa'ya kırdı! Hedef Jean-Charles Castelletto
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Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor transferde rotasını Fransa'ya kırdı.

Lequipe'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Jean-Charles Castelletto için girişimlere başladı.

Bordo-mavililerin Kamerunlu stoper için Fransız ekibine 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtilen haberde Fransız temsilcisinin Charles Castelletto için kapıyı 8 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Daha önce Auxerre, Club Brugge, Mouscron, Red Star, Brest formaları giyen deneyimli stoperin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

307 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde daha önce 307 karşılaşmaya çıkan Jean-Charles Castelletto 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak belirtiliyor.

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